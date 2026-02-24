«Исцеляющий прокат на чемпионате мира». Малинин — о целях после Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о планах после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира. Вы знаете, что на самом деле просто лучше провести время и честно наслаждаться последними соревнованиями в этом сезоне. Потом в будущем появятся гораздо большие планы», — приводит слова Малинина NUR.KZ.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Илья Малинин занял только восьмое место. Он считался главным претендентом на победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Золото взял представитель Казахстана Михаил Шайдоров.