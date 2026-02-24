Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Исцеляющий прокат на чемпионате мира». Малинин — о целях после Олимпиады-2026

«Исцеляющий прокат на чемпионате мира». Малинин — о целях после Олимпиады-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о планах после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира. Вы знаете, что на самом деле просто лучше провести время и честно наслаждаться последними соревнованиями в этом сезоне. Потом в будущем появятся гораздо большие планы», — приводит слова Малинина NUR.KZ.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Илья Малинин занял только восьмое место. Он считался главным претендентом на победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Золото взял представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Материалы по теме
«Это мои мысли о том, через что прохожу сейчас». Малинин — о показательном номере на ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android