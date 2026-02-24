Стало известно, где пройдут Кубок Первого канала и «Русский вызов» в сезоне-2025/2026

Определён город, в котором пройдут два значимых российских турнира по фигурному катанию — Кубок Первого канала и «Русский вызов». Их примет Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют изменения, внесённые в календарь соревнований Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кубок Первого канала состоится с 18 по 23 марта. «Русский вызов» пройдёт со 2 по 4 апреля. Примечательно, что изначальным городом проведения второго из турниров была заявлена Москва. О месте проведения КПК заранее известно не было.

Санкт-Петербург в текущем сезоне принял уже два крупных мероприятия по фигурному катанию. В сентябре 2025 года в Северной столице проходили открытые прокаты сборной России, а в декабре состоялся чемпионат страны.

Ближайшим крупным соревнованием для фигуристов станет финал Гран-при, который пройдёт в Челябинске с 6 по 9 марта.