Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, где пройдут Кубок Первого канала и «Русский вызов» в сезоне-2025/2026

Стало известно, где пройдут Кубок Первого канала и «Русский вызов» в сезоне-2025/2026
Комментарии

Определён город, в котором пройдут два значимых российских турнира по фигурному катанию — Кубок Первого канала и «Русский вызов». Их примет Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют изменения, внесённые в календарь соревнований Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кубок Первого канала состоится с 18 по 23 марта. «Русский вызов» пройдёт со 2 по 4 апреля. Примечательно, что изначальным городом проведения второго из турниров была заявлена Москва. О месте проведения КПК заранее известно не было.

Санкт-Петербург в текущем сезоне принял уже два крупных мероприятия по фигурному катанию. В сентябре 2025 года в Северной столице проходили открытые прокаты сборной России, а в декабре состоялся чемпионат страны.

Ближайшим крупным соревнованием для фигуристов станет финал Гран-при, который пройдёт в Челябинске с 6 по 9 марта.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android