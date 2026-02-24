Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Болельщики получили возможность записать обращение в поддержку фигуристов на ОИ

Болельщики получили возможность записать обращение в поддержку фигуристов на ОИ
Комментарии

«Чемпионат» запустил сбор народных видеообращений в поддержку российских фигуристов, выступивших на Олимпиаде-2026

Любой желающий может записать видеообращение к Петру Гуменнику и/или Аделии Петросян в специальном боте по адресу t.me/king_queen_bot. Расскажите, как переживали, как болели и как цените их труд. Призываем поблагодарить наших спортсменов, сказать тёплые слова и показать, что ребят поддерживает вся страна.

Хронометраж видео — не более 30 секунд. Принимаем видео до 28 февраля.

Всего в зимней Олимпиаде-2026 приняли участие 13 российских спортсменов, которые были допущены МОК к соревнованиям исключительно в индивидуальных дисциплинах после получения нейтрального статуса и прохождения специальной проверки.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android