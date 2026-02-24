Болельщики получили возможность записать обращение в поддержку фигуристов на ОИ

«Чемпионат» запустил сбор народных видеообращений в поддержку российских фигуристов, выступивших на Олимпиаде-2026

Любой желающий может записать видеообращение к Петру Гуменнику и/или Аделии Петросян в специальном боте по адресу t.me/king_queen_bot. Расскажите, как переживали, как болели и как цените их труд. Призываем поблагодарить наших спортсменов, сказать тёплые слова и показать, что ребят поддерживает вся страна.

Хронометраж видео — не более 30 секунд. Принимаем видео до 28 февраля.

Всего в зимней Олимпиаде-2026 приняли участие 13 российских спортсменов, которые были допущены МОК к соревнованиям исключительно в индивидуальных дисциплинах после получения нейтрального статуса и прохождения специальной проверки.