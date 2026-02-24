Гуменник — о школе: меня выгнали. Не нравилось, что я много времени провожу на тренировках

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал про учёбу в школе, а также о поступлении в университет.

– На ЕГЭ некоторые предметы были на 100 баллов. Это родители заставляли учиться? Или самому было в кайф?

– В началке у меня было фактически домашнее обучение, занимались с мамой. Много времени проводил на тренировках и в школе почти не появлялся, но это никого не смущало, потому что предметы знал хорошо. В 5-9 классах занимался с репетитором по математике. Причём даже не по школьной программе, а скорее для развлечения. Думали про математические Олимпиады, хотя туда так и не добрался.

– А в школу на тот момент уже ходил?

– Да меня выгнали. Им не нравилось, что я много времени провожу на тренировках и не сдаю полный объём домашних заданий. А мне это было не так интересно. Плюс вроде бы существовали правила, что я должен за четверть получить три оценки – это такой базовый минимум. Но в какой-то момент мне сказали, что этого недостаточно.

Ушёл в другую школу. В итоге 8-9 класс был там, учиться в тот момент совсем не нравилось. Родители пытались заставить, но заставить меня невозможно — как уже говорил, я упрямый.

– Так.

– Вот в 10-11 классах сам почувствовал интерес к отдельным предметам. Учился в удовольствие. Особенно заходили биология и химия. После школы ещё проникся информатикой. И чисто этимологически пришёл к тому, что в университете мне нужна биоинформатика.

Но не нашёл бакалавриата с хорошими отзывами в Петербурге. Зато нашёл программу по информатике в ИТМО, которая мне показалась идеальной. Думал, если что, потом смогу пойти в магистратуру на биоинформатику, — приводит слова Гуменника Sports.