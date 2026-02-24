Скидки
Гуменник — о религии: если люди верят во что-то другое, главное, чтобы основа была добрая

Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, рассказал о своём отношении к религии.

– Твой отец – священник. Как это отражается на быту?
– Если я с родителями, вечером мы обязательно молимся. По воскресеньям стараемся ходить на службу в церковь. За ужином можем обсуждать Библию. Если мне что-то непонятно – а такое бывает часто – задаю вопросы родителям. Мама с папой объясняют, иногда можем поспорить, чтобы прийти к истине.

– Библию сколько раз читал?
– Вот чтобы от начала и до конца, пока ни разу. За это мне немного стыдно. Надо будет обязательно исправиться. Всё-таки великая книга. А отдельные глава папа знает очень хорошо, при нужных случаях напоминает – и потом я их сам могу перечитывать.

– Пловец Иван Кожакин, который очень погружен в религию, рассказывал, что не встречался с девушкой, которая ему нравилась, пока она не пришла к вере. Насколько для тебя важно, чтобы спутница разделяла взгляды в этом плане?
– На 100% разделять взгляды, мне кажется, не получится. Даже в православии, где довольно строгие каноны, на какие-то вещи можно смотреть по-разному. Я вижу это и по своим родителям. Но для хорошего взаимопонимания на какие-то важные темы смотреть схоже – точно в плюс.

– Ты когда-либо держал пост?
– Да, но не полный. Потому что спортсмену без мяса совсем тяжело. А постных дней в году больше, чем не постных.

– Как относишься к другим религиям?
– Недавно обсуждали это с родителями. И пришли к выводу, что относимся хорошо ко всем. Если люди верят во что-то другое, то главное, чтобы основа была добрая. В первую очередь человек должен быть достойным.

А религию мы, как правило, не выбираем. Она определяется тем, где ты родился, во что верят твои родители. Обычно ведь, желая порадовать маму с папой, ребёнок приобщаешься к тому, во что они сами верят, – сказал Гуменник.

