Пётр Гуменник: занимаюсь фигурным катанием не из-за денег, а по зову души

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, насколько для него важна финансовая составляющая в фигурном катании.

– Даниил Медведев сказал в 2017-м, что за € 30 млн готов закончить с теннисом. Какую бы сумму назвал ты?

– Да такую же. Я тоже готов закончить с теннисом за € 30 млн.

– Смешно.

– А вот в случае с фигурным катанием деньги не помогут. Я и так не бедный. Нужды не испытываю. И занимаюсь этим видом спорта не из-за денег, а как раз по олимпийским принципам — по зову души. Помешать могли бы скорее другие вещи. Вот думаю сейчас про Мишу Шайдорова. Он взял олимпийское золото, а с учётом того, что дальше на всех соревнованиях будет выступать Илья Малинин, что-то такое повторить будет очень сложно.

Допускаю, что мотивация при этих раскладах может упасть и тренироваться будет тяжело. Надеюсь, Миша справится. Он очень интересный спортсмен. В моём случае пока вообще не вижу, что может остановить карьеру. Точно не деньги, — приводит слова Гуменника Sports.