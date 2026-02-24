Скидки
Пётр Гуменник рассказал, почему ни на кого не подписан в социальных сетях

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, почему ни на кого не подписан в социальных сетях.

«Перед ЕГЭ отписался от всех, чтобы не отвлекаться и не заходить туда. Но потом настроили так, что даже если ни на кого не подписан, всё равно открывается лента.

На андроиде я нашёл приложение «взлом инстаграма*» с вырубленными рилсами и всем остальным. И мне хорошо. Не хочу отвлекаться, потому что меня легко переключить. И если я переключусь, например, на просмотр сторис — начну сильно зависать на этом. А мы в самом начале говорили, что я и так много времени провожу в телефоне. Так что стараюсь решить эту проблему», — приводит слова Гуменника Sports.

* Инстаграм входит в компанию Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

