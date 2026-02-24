«Нет такого, что это единственная цель». Гуменник — о значении медали ОИ в его жизни

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, насколько для него важно выиграть медаль Олимпийских игр.

– Насколько серьёзное значение в твоей жизни имеет олимпийская медаль?

– Это важно. Это соревнования номер один. Но это не говорит о том, что другие соревнования не важны. Нет такого, что это единственная цель, ради которой я готов положить всё, а остальное бросить. Хватает спортсменов, которые не выигрывали Олимпиаду, но были настоящими образцами для подражания.

– Что бы ты выбрал: олимпийское золото или остаться в памяти людей с репутацией сына маминой подруги?

– Не знаю, что мне надо сделать, чтобы растерять эту репутацию. Наверное, что-то очень плохое. И вряд ли кто-то сможет мне предложить такой трейд. Я у себя в голове не могу уложить, как одно может помешать другому. Если возьму золото Олимпиады, болельщики же полюбят меня ещё сильнее.

А над образом сына маминой подруги, если что, поработаю после. Думаю, это всё-таки чуть проще, чем выиграть такой турнир, — приводит слова Гуменника Sports.