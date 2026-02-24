В ISU отреагировали на претензии к казахстанской судье, которая отдала Петросян золото ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на резонансную публикацию журнала Forbes, в котором усомнились в объективности казахстанской судьи Надежды Парецкой.

В ответ на запрос Forbes в ISU подчеркнули, что разница в баллах между арбитрами является обычной практикой, а крайние — самые высокие и самые низкие — оценки при подсчёте итогового результата не учитываются.

«В структуре союза действует Комитет по оценке судей, который анализирует работу арбитров. Мы полностью уверены, что оценки были выставлены честно и добросовестно», — заявили в ISU.

На Олимпиаде-2026 Надежда Парецкая поставила россиянку Аделию Петросян на первое место в соревнованиях одиночниц, а американку Алису Лью – на четвёртую строчку.