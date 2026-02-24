«За этим моментом стоят годы огромной работы». Самоделкина подвела итоги Олимпиады-2026

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина в социальных сетях опубликовала пост, где подвела итоги Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка заняла 10-е место с результатом 207,46.

Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

«Олимпийские игры — 2026. Сейчас я понимаю, что шла к ним всю свою жизнь. Не один сезон. Не один старт. А каждый день — шаг за шагом, с самого детства. За этим моментом стоят годы огромной работы: бесконечные тренировки, слёзы и улыбки, сомнения и победы, травмы и возвращения, переезды и новые возможности. Были непростые периоды, когда приходилось начинать заново, и были моменты настоящей гордости за пройденный путь. Это моя история. И она привела меня туда, где я сейчас. Мы сделали это.

В 2023 году началась новая глава моей жизни — я стала представлять Республику Казахстан, Родину моей мамы.

Это большая честь и ответственность. В меня верят. Меня поддерживает целая страна. Я искренне благодарна Республике Казахстан за доверие и поддержку. В первую очередь спасибо моей маме. За настойчивость, за строгость, за терпение и веру, когда я сама сомневалась. Это и её Олимпиада тоже.

Спасибо моему самому первому тренеру — именно тогда всё было заложено. И каждому тренеру, с которым я работала дальше. Каждый шаг вперёд — это часть вашего труда, опыта и веры. Отдельная благодарность Рафаэлю Владимировичу Арутюняну. Спасибо за доверие и за руку, протянутую в момент, когда это было особенно важно. Благодаря вам началась новая глава в моей спортивной жизни.

Спасибо моей семье — за веру и за то, что вы проживали этот путь вместе со мной. Моя бабушка всегда говорила, что я обязательно окажусь на Олимпиаде. И сегодня её слова стали реальностью. Спасибо друзьям — за смех в самые нужные моменты и за искренность, которая так ценна на этом пути. Спасибо моему психологу — за внутреннюю устойчивость и спокойствие в самые важные секунды.

И, конечно, мои болельщики. Знаю, как бились ваши сердца, когда я катала. Чувствовала вашу поддержку. Ваши сообщения, флаги, ваши слова — это энергия, которая всегда со мной. Помню себя маленькой фигуристкой, которая верила, что однажды окажется здесь. Сегодня я могу сказать ей: у нас получилось. И я горжусь этим», – написала Самоделкина в социальных сетях.