ISU опроверг обсуждение участия Гуменника в гала-номере Петросян на ОИ-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с опровержением новости, что организация запретила российскому фигуристу Петру Гуменнику, не получившему приглашения на участие в вечере показательных номеров на Олимпиаде-2026, выступить в совместной постановке с другой россиянкой, Аделией Петросян, которая имела право показать свой номер на мероприятии.

Ранее стало известно, что Петросян планировала пригласить Гуменника в качестве участника своего номера, но получила отказ.

«Отбор на гала-концерт осуществляется на основе широкого круга критериев и согласовывается ISU, Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом Олимпиады. Учитываются как результаты на Играх, так и географическое разнообразие участников, а также их локальная и мировая популярность.

Никаких обсуждений относительно совместного выступления фигуристов из разных дисциплин не проводилось. Кроме того, мы довольны составом участников, который представил достижения фигурного катания мировой аудитории в праздничной атмосфере по завершении успешных соревнований», – приводит слова пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

Оба фигуриста заняли на Олимпийских играх в Италии шестые места.

