Дюамель — о Гуменнике и Петросян на ОИ: заняли места в соответствии со своим выступлением

Олимпийская чемпионка — 2018 в командных соревнованиях канадская фигуристка Меган Дюамель высказалась о выступлении российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсмены заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании.

— Меган, как вам олимпийский турнир? Как оцените выступление Гуменника и Петросян?

— Олимпийские игры было очень интересно смотреть. Все победители показали себя с лучшей стороны, своё лучшее катание и действительно заслужили победу. Что касается Петра и Аделии, то они заняли на Олимпиаде места в соответствии со своим выступлением, — приводит слова Дюамель «ВсеПроСпорт».