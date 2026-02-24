«Нам провеяли мозги: без четверного ты будешь никем». Роднина — о женском фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о состоянии современного женского одиночного фигурного катания.

«Сегодня нам провеяли мозги: какое количество четверных надо сделать, без четверного ты не будешь никем. Но вы меня извините, прелесть женского одиночного катания совсем в другом. Сейчас не новое фигурное катание у женщин, а возрождение тех традиций.

Всё время в фигурном катании идет борьба за гармонию. Да, ISU подняли возраст, но я ещё застала то время, когда выступали и побеждали 14-летние. И потом федерация постепенно поднимала этот возрастной ценз. Сейчас это огромное значение имеет. К 17 годам девушки уже оформились — у них произошли все физиологические изменения в организме.

Не знаю, насколько мы к такому готовы. Это вопросы больше к тренерам, которые должны переориентироваться в своей работе, и к федерации. Надеюсь, какие-то выводы уже сделаны. Прыжки все равно останутся — мы никуда их не уберем. Просто уже в 20 с лишним лет четверной прыжок делать сложнее. Уже и тело совершенно другое. Посмотрите, наша худенькая и стройненькая Петросян и та же Алиса Лью. Не знаю, какие ей усилия нужны, чтобы скрутить эти четыре оборота.

У нас всегда ездили юные девочки? Так по-своему построена и наша система, потому что мы остались в рамках детско-юношеского спорта. Очень хорошо помню, когда начала работать в США и мне сказали, что сейчас приедут чемпионы по юниорам, а приехали ребята 26 и 28 лет. У меня как у советского специалиста волосы дыбом встали. Но мне в Америке очень быстро объяснили, что юниоры — это не возраст, а уровень катания», — приводит слова Родниной Sport24.