Жулин: сложно принять факт, что Алиса Лью — олимпийская чемпионка, а Камила Валиева — нет

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин высказался о победе американской фигуристки Алисы Лью на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Никто не говорит, что золото Алисы Лью незаслуженное. Она выиграла его в честной борьбе, показав хороший уровень своей готовности. Здесь никто не спорит, молодец.

Но назвать её сильнейшей фигуристкой планеты как-то язык не поворачивается. Уж слишком сильное падение в баллах и технических элементах по сравнению с прошлыми Играми, где доминировали наши фигуристки.

Та же Валиева на две головы выше Лью, она на льду умеет делать всё. Талант Камилы безграничен, и я очень надеюсь, что он ещё будет оценён по достоинству. Сложно принять тот факт, что Лью — олимпийская чемпионка, а Валиева — нет», — приводит слова Жулина «Советский спорт».