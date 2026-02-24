Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин: сложно принять факт, что Алиса Лью — олимпийская чемпионка, а Камила Валиева — нет

Жулин: сложно принять факт, что Алиса Лью — олимпийская чемпионка, а Камила Валиева — нет
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин высказался о победе американской фигуристки Алисы Лью на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Никто не говорит, что золото Алисы Лью незаслуженное. Она выиграла его в честной борьбе, показав хороший уровень своей готовности. Здесь никто не спорит, молодец.

Но назвать её сильнейшей фигуристкой планеты как-то язык не поворачивается. Уж слишком сильное падение в баллах и технических элементах по сравнению с прошлыми Играми, где доминировали наши фигуристки.

Та же Валиева на две головы выше Лью, она на льду умеет делать всё. Талант Камилы безграничен, и я очень надеюсь, что он ещё будет оценён по достоинству. Сложно принять тот факт, что Лью — олимпийская чемпионка, а Валиева — нет», — приводит слова Жулина «Советский спорт».

Материалы по теме
Ягудин: никто так никогда в жизни не катался, как Алиса Лью на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android