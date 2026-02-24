Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Базылюк не попала в состав участников юниорского финала Гран-при России

Ученица Тутберидзе Базылюк не попала в состав участников юниорского финала Гран-при России
Комментарии

Стал известен состав участников юниорского финала Гран-при России сезона-2025/2026. Соревнования пройдут с 4 по 9 марта в Челябинске.

Стоит отметить отсутствие в списке Маргариты Базылюк, которая тренируется в группе тренера Этери Тутберидзе. По текущему регламенту Базылюк отбор на финал Гран-при прошла, причина её отсутствия в составе неизвестна.

На юниорском первенстве России — 2026 победили одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, парники Полина Шешелева и Егор Карнаухов, танцоры Мария Фефелова и Артём Валов. Все эти спортсмены значатся в списке участников финала Гран-при среди юниоров — 2025/2026.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android