Ученица Тутберидзе Базылюк не попала в состав участников юниорского финала Гран-при России

Стал известен состав участников юниорского финала Гран-при России сезона-2025/2026. Соревнования пройдут с 4 по 9 марта в Челябинске.

Стоит отметить отсутствие в списке Маргариты Базылюк, которая тренируется в группе тренера Этери Тутберидзе. По текущему регламенту Базылюк отбор на финал Гран-при прошла, причина её отсутствия в составе неизвестна.

На юниорском первенстве России — 2026 победили одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, парники Полина Шешелева и Егор Карнаухов, танцоры Мария Фефелова и Артём Валов. Все эти спортсмены значатся в списке участников финала Гран-при среди юниоров — 2025/2026.