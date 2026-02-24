Щербакова и Раскатов объяснили, почему они переснимали номер на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова и актёр Константин Раскатов рассказали о своём выступлении в новом выпуске шоу «Ледниковый период».

— Почему пришлось переснимать номер? Что скажете про само выступление?

Раскатов: Выступление получилось безумно ярким и огненным, в этом и была его задумка. Мы решили вместе с тренерами и Аней сделать такой номер, чтобы вдохновить зрителей и жюри на нечто великое, волшебное, воздушное. Чтобы зрители смогли почувствовать что-то невероятное, вызвать отклик у них в душах и сердцах.

Бывает, когда приходится что-то переделывать по не зависящим от нас причинам, это не зависит от нашего катания, от нашего настроения или настроения жюри, продюсеров шоу. Просто так бывает, иногда так складывается судьба, и нужно перекатывать номер.

Щербакова: Я думаю, что мы просто с Костей уже привыкли по два номера в день катать. И сегодня после первого выступления все решили, что как-то маловато они покатались, нужно вам, ребятки, ещё разочек проехать. Поэтому, опять же, это обстоятельства, под которые мы должны подстраиваться. Старались на максимум выложиться, на второй раз — тоже, — передаёт слова Анны Щербаковой и Константина Раскатова корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.