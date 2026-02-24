Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова рассказала, как провела время в Милане во время ОИ-2026

Анна Щербакова рассказала, как провела время в Милане во время ОИ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями от поездки на Олимпиаду-2026 в Италии.

— Анна, как вам поездка на Олимпиаду?
— Ой, поездка замечательная, правда. Эмоции просто невероятные абсолютно от всего, что там было! И с семьёй классно время провели, и погуляли, и соревнования получились такими — взлёты и падения по эмоциям, настоящие эмоциональные качели. Так что, конечно, я успела и отдохнуть, и наполниться [этими эмоциями], и зарядиться, вернуться обратно с таким боевым настроем. Так что всё вообще супер!

— Назовёте самый яркий момент по эмоциям?

Актёр Константин Раскатов (партнёр Щербаковой по проекту «Ледниковый период». – Прим. «Чемпионата»): Возвращение на лёд, на шоу «Ледниковый период». 100%!

Щербакова: Да, именно так. Каждое утро я просыпалась и думала: «Когда, когда уже?! У нас не поставлена ещё одна поддержка, — передаёт слова Анны Щербаковой и Константина Раскатова корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Материалы по теме
Щербакову укусил Дракула, Косторная доверилась хоккеисту. Как начался «Ледниковый период»?
Щербакову укусил Дракула, Косторная доверилась хоккеисту. Как начался «Ледниковый период»?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android