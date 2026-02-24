Анна Щербакова рассказала, как провела время в Милане во время ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями от поездки на Олимпиаду-2026 в Италии.

— Анна, как вам поездка на Олимпиаду?

— Ой, поездка замечательная, правда. Эмоции просто невероятные абсолютно от всего, что там было! И с семьёй классно время провели, и погуляли, и соревнования получились такими — взлёты и падения по эмоциям, настоящие эмоциональные качели. Так что, конечно, я успела и отдохнуть, и наполниться [этими эмоциями], и зарядиться, вернуться обратно с таким боевым настроем. Так что всё вообще супер!

— Назовёте самый яркий момент по эмоциям?

Актёр Константин Раскатов (партнёр Щербаковой по проекту «Ледниковый период». – Прим. «Чемпионата»): Возвращение на лёд, на шоу «Ледниковый период». 100%!

Щербакова: Да, именно так. Каждое утро я просыпалась и думала: «Когда, когда уже?! У нас не поставлена ещё одна поддержка, — передаёт слова Анны Щербаковой и Константина Раскатова корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.