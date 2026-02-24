Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова и Александра Трусова поздравили Этери Тутберидзе с днём рождения

Алина Загитова и Александра Трусова поздравили Этери Тутберидзе с днём рождения
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова и серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовали посты с поздравлением с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

Обе спортсменки поделились архивными фотографиями со специалистом. 24 февраля Этери Тутберидзе исполнилось 52 года.

Фото: Страница Загитовой в соцсетях

Фото: Страница Трусовой в соцсетях

В 2014 году Этери Тутберидзе была признана заслуженным тренером России. Она работает с фигуристами-одиночниками, а также со спортивными парами. В разные годы тренировала Загитову, Трусову, олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную и многих других.

Материалы по теме
«Золотой» забег Тутберидзе завершился. Гегемония россиянок на Олимпиадах закончилась
«Золотой» забег Тутберидзе завершился. Гегемония россиянок на Олимпиадах закончилась
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android