Алина Загитова и Александра Трусова поздравили Этери Тутберидзе с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова и серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовали посты с поздравлением с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

Обе спортсменки поделились архивными фотографиями со специалистом. 24 февраля Этери Тутберидзе исполнилось 52 года.

Фото: Страница Загитовой в соцсетях

Фото: Страница Трусовой в соцсетях

В 2014 году Этери Тутберидзе была признана заслуженным тренером России. Она работает с фигуристами-одиночниками, а также со спортивными парами. В разные годы тренировала Загитову, Трусову, олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную и многих других.