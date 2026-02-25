Татарева оценила результаты Гуменника и Петросян на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась о результатах российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«К сожалению, в связи с плотным графиком не было возможности смотреть выступления фигуристов в прямом эфире, но я смотрела записи, очень болела за наших ребят. На мой взгляд, у Петра Гуменника было элегантное чистое российское катание, возможно, где-то не оценили по достоинству. Мы это уже проходили также на Олимпиаде в Токио.

Аделия — молодец, хочу сказать как профессиональный спортсмен, который был на Олимпиаде, она рискнула, прыгнула четверной. Никто из девочек, насколько знаю, этого не сделал. Здесь ей огромное уважение, она не побоялась, рискнула. Но ребята показали себя достойно, это самое главное, Россия, болельщики из нашей страны поддерживают ребят. В наших глазах они чемпионы», — приводит слова Татаревой ТАСС.

Пётр Гуменник и Аделия Петросян стали единственными представителями России в фигурном катании на зимней Олимпиаде-2026 в Италии и заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании соответственно.

Видео: Пётр Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Играх-2026: