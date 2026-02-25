Глейхенгауз: в первое время Петросян было тяжело эмоционально справиться с итогами ОИ-2026

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как его подопечная на Олимпиаде-2026 Аделия Петросян эмоционально справилась с неудачным прокатом олимпийской произвольной программы.

«После интервью Аделии, где она сказала, что ей будет тяжело возвращаться в Россию, мы сразу поговорили. Сейчас она в хорошем настроении. Понятно, что Аделия хотела большего, но получилось, как получилось. В первое время ей было тяжело справиться эмоционально, это нормально. Но уже во время показательных и после на церемонии закрытия Олимпиады Аделия была в хорошем настроении. Она смотрит в будущее с позитивом», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Единственная представительница России на ОИ-2026 в женском одиночном катании 18-летняя Аделия Петросян заняла на Олимпиаде в Италии шестое место. По итогам короткой программы российская фигуристка была пятой, в попытке борьбы за медаль Аделия заявила в произвольную программу четверной тулуп, который закончился для неё падением.

Материалы по теме Аделия Петросян: психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката

Видео: Четверной сальхов Аделии Петросян