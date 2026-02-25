Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз: в первое время Петросян было тяжело эмоционально справиться с итогами ОИ-2026

Глейхенгауз: в первое время Петросян было тяжело эмоционально справиться с итогами ОИ-2026
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как его подопечная на Олимпиаде-2026 Аделия Петросян эмоционально справилась с неудачным прокатом олимпийской произвольной программы.

«После интервью Аделии, где она сказала, что ей будет тяжело возвращаться в Россию, мы сразу поговорили. Сейчас она в хорошем настроении. Понятно, что Аделия хотела большего, но получилось, как получилось. В первое время ей было тяжело справиться эмоционально, это нормально. Но уже во время показательных и после на церемонии закрытия Олимпиады Аделия была в хорошем настроении. Она смотрит в будущее с позитивом», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Единственная представительница России на ОИ-2026 в женском одиночном катании 18-летняя Аделия Петросян заняла на Олимпиаде в Италии шестое место. По итогам короткой программы российская фигуристка была пятой, в попытке борьбы за медаль Аделия заявила в произвольную программу четверной тулуп, который закончился для неё падением.

Материалы по теме
Аделия Петросян: психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката

Видео: Четверной сальхов Аделии Петросян

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android