Глейхенгауз — о выступлении Петросян и Гуменника на ОИ-2026: мы тоже хотели большего

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении своей подопечной на Олимпиаде-2026 Аделии Петросян и единственного представителя России на Играх в мужском катании Петра Гуменника.

— Авербух считает, что Петросян перегрузили, все ждали золотую медаль. Согласны?

— Аделия была в самой непривычной и сложной атмосфере относительно того, как мы всегда ездили на Олимпиады с нашими предыдущими девушками. С точки зрения психологии и настроя Петросян было сложно, но мы это проходили вместе. Что смогли, показали. Мы тоже хотели большего. Но, в целом, как мне кажется, это было достойно. И Петя, и Аделия без рейтинга представили нашу страну на очень высоком уровне. Теперь главное, чтобы нас всех допустили. Чем раньше нас допустят, тем быстрее мы вернем свои лидирующие позиции, — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Пётр Гуменник и Аделия Петросян стали единственными представителями России в фигурном катании на зимней Олимпиаде-2026 в Италии и заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании соответственно.

По итогам короткой программы Петросян была пятой, в попытке борьбы за медаль Аделия заявила в произвольную программу четверной тулуп, который закончился для неё падением.

