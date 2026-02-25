Александр Лакерник: Алиса Лью честно выиграла Олимпиаду, она каталась чище других

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о двукратной олимпийской чемпионке на Играх-2026 Алисе Лью из США.

«Алиса Лью честно выиграла, она каталась чище других. Она сделала всё и удовлетворяет критериям. Поэтому объективность этого результата не вызывает сомнений! Может быть, хотелось бы чего-то более яркого. Отсюда и идут эти мнения… Но с другой стороны, она выиграла абсолютно заслуженно. Она не допустила никаких ошибок, у неё высокие уровни, она сделала тот же самый набор, но без всяких ошибок. Поэтому результат справедливый, она выиграла заслуженно. А то, что многим, в том числе и мне, хотелось — это другой вопрос. То, что вышло, — это справедливый результат», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Занимавшая на Олимпиаде-2026 третье место по итогам короткой программы женского одиночного катания Алиса Лью стала чемпионкой Игр с показателем 226,79 балла после произвольной программы, опередив серебряного призёра Каори Сакамото из Японии на 1,89 балла.

Видео: Самые красивые наряды фигуристов