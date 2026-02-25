Пётр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом в российских СМИ по итогам Олимпиады-2026

23-летний российский фигурист Пётр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом Олимпиады-2026 в отечественных СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Дзен». Согласно данным платформы, по итогам ОИ-2026 в СМИ чаще всего обсуждали выступления Гуменника, разбор судейских оценок, а также инциденты во время проката.

В тройку лидеров по обсуждению в медиапространстве вошли также лыжник Савелий Коростелёв и фигуристка Аделия Петросян.

Среди видов спорта самым популярным в российских СМИ стало фигурное катание, на долю которого пришлось свыше 50% публикаций на тему Олимпиады. Следующими по популярности оказались хоккей, биатлон и ски-альпинизм. На последнее место среди олимпийских видов по количеству упоминаний попал санный спорт.

