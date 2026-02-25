Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом в российских СМИ по итогам Олимпиады-2026

Пётр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом в российских СМИ по итогам Олимпиады-2026
Комментарии

23-летний российский фигурист Пётр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом Олимпиады-2026 в отечественных СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Дзен». Согласно данным платформы, по итогам ОИ-2026 в СМИ чаще всего обсуждали выступления Гуменника, разбор судейских оценок, а также инциденты во время проката.

В тройку лидеров по обсуждению в медиапространстве вошли также лыжник Савелий Коростелёв и фигуристка Аделия Петросян.

Среди видов спорта самым популярным в российских СМИ стало фигурное катание, на долю которого пришлось свыше 50% публикаций на тему Олимпиады. Следующими по популярности оказались хоккей, биатлон и ски-альпинизм. На последнее место среди олимпийских видов по количеству упоминаний попал санный спорт.

Материалы по теме
Глейхенгауз — о выступлении Петросян и Гуменника на ОИ-2026: мы тоже хотели большего

Видео: Пётр Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Играх-2026

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android