«Я впустил страх, он меня уничтожил». Илья Малинин подвёл итоги Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин в социальных сетях опубликовал пост, где подвёл итоги Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

«Всё, что привело к этому моменту, казалось пустой тратой времени, никакого смысла продолжать, никакого доверия к миру, никакой причины верить в себя. Я впустил страх, он меня уничтожил. Теперь пора встать и сделать это снова. Это кончено, завершено, ушло. Новые цели и вызовы ждут впереди. Что-то большее и лучшее.

Дайте мне причину. Благодарен всему и всем, кто помогал и поддерживал меня всё это время. Познакомился с новыми людьми и усвоил множество жизненных уроков. Первое: одно поражение не меняет того, что ты уже выиграл. Второе: из неудач учишься больше, чем из успехов. Я пришёл одним человеком и ушёл с изменившимся мышлением. Тем не менее у меня были потрясающие моменты и воспоминания, и я не ушёл с пустыми руками. Следующий шаг — Искупление. Увидимся в Праге», — написал Малинин в социальных сетях.