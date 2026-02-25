Скидки
«Гордость Казахстана!» Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны

Олимпийского чемпиона 2026 года казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

Вместе с Михаилом в Казахстан прилетели главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова и фигуристка Софья Самоделкина. Спортсменов встречали фанаты с плакатами, родные и представители спортивного сообщества.

21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав по сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.

