«Гордость Казахстана!» Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны

Олимпийского чемпиона 2026 года казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

Вместе с Михаилом в Казахстан прилетели главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова и фигуристка Софья Самоделкина. Спортсменов встречали фанаты с плакатами, родные и представители спортивного сообщества.

21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав по сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.