«Я совсем не могла уснуть». Каори Сакамото — о серебре Олимпиады-2026

Японская фигуристка Каори Сакамото, выигравшая серебряную медаль на Олимпийских играх — 2026, заявила, что ей непросто далось пережить эмоции после обидного поражения. Японка совершила досадную ошибку в произвольной программе: Каори ошиблась на тройном флипе и не смогла прицепить к нему каскад.

«Я совсем не могла уснуть. Сразу после соревнований я была очень расстроена, думая: «Почему я не смогла показать свой лучший результат в самый важный момент?» Но прошла ночь, я пересмотрела своё выступление и поняла, что, возможно, то, как я тренировалась к этому моменту, тоже сыграло свою роль в том, как всё сложилось. Тем не менее тот факт, что я расстроена из-за серебряной медали, показывает, насколько я выросла за этот 21 год. Думаю, это хорошо», – приводит слова Сакамото аккаунт FS Gossips в соцсети X.