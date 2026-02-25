Скидки
Максим Наумов рассказал, как родители привели его в фигурное катание

Максим Наумов рассказал, как родители привели его в фигурное катание
Американский фигурист Максим Наумов рассказал, как родители привели его в спорт.

Наумов — сын бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Оба трагически погибли в авиакатастрофе, произошедшей в конце января 2025 года.

— Ты помнишь вообще первые свои шаги на льду?
— Первые я не помню. Мне было три года. Я помню, что на катке был, в принципе, каждый день. Я всегда был на катке, бегал там с ребятами тусил. Но родители подумали: «Давайте просто попробуем». И в три года они меня первый раз вывели на лёд. Говорят, что я никакого интереса не показывал и мне было, в принципе, всё равно. Так что мы сделали перерыв, и потом в пять лет опять попробовали, и там уже раз в неделю, два раза в неделю.

Они как бы сказали: «Давайте попробуем попозже. Может быть, ему понравится побольше», — сказал Наумов в выпуске видео ДоброFON.

