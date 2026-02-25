Скидки
Косторная рассказала, что занимается лечением колена после падения с четверного выброса

Алёна Косторная, выступающая в спортивных парах с супругом Георгием Куницей, рассказала, что дуэт не тренируется из-за травмы спортсменки, которую она получила после падения с четверного выброса.

«Мы сделали трансфер, но пока не тренировались по нескольким причинам. У нас очень много проектов, к тому же я лечу колено после падения с четверного выброса. Я довольно сильно упала, хотя на видео это не так видно, но удар об лёд был очень неприятный. Сейчас лечусь, ничего нового, ничего страшного. Кто не падал? Все падали, вставали и лечились.

Плюс очень большая загруженность — работаем по 18 часов. У меня последние выходные были в роддоме. Я действительно отдохнула, так как работы не было. Потом, наверное, был всего один выходной — когда после уличного шоу у меня начался сильный гайморит. Это было примерно месяц назад, всё остальное время я работала без выходных. Гоша тоже работал по 18 часов», — приводит слова Косторной ТАСС.

