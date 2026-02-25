«Должен был найти какой-то позитив». Наумов — о том, как справлялся с потерей родителей

Американский фигурист Максим Наумов рассказал, что ему помогло пережить потерю родителей, которые трагически погибли год назад.

Наумов — сын бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Оба погибли в авиакатастрофе, произошедшей в конце января 2025 года.

— Конечно, надо продолжать. Вот после всего, конечно, я не знал, что делать, но я помню, что я из Вашингтона приехал обратно домой и сразу за работу взялся, прямо сразу. Вот у меня с мамой и папой в команде работали я, мама, папа и ещё двое или трое тренеров, которые нам помогали. У нас команда была, и студентов было, ну, 30+, даже, по-моему, 35 или что-то такое.

— Ты же тоже тренировал?

— Я тоже тренировал, да. Я и катался, и тренировал. Я, конечно, по три часа только мог каждый день работать, потому что я тоже тренировался. У меня и в зале там было, и на катке… Но я когда вернулся из Вашингтона, мне надо было не только для себя, мои уроки, которые у меня были, а и за маму, и за папу [вести]. И папа работал вообще от шести утра до восьми вечера каждый день. Ну, мама тоже, конечно. Это было очень тяжело.

Но я помню, сразу, когда приехал, за работу взялся. И вот с этими детьми я начал работать, и они мне, конечно, помогали очень сильно, потому что я должен был найти какой-то позитив тоже, как вы говорили. И вот с ними работать каждый день.

— Это как Олимпиада. Когда ты в какой-то момент возвращаешься к реальности, где ты находишься. Ты в шоке и в ужасе. И в эти моменты ты должен разговаривать, общаться, читать книжки, чтобы мозг свой отвлекать. Чтобы это тебя просто не растоптало.

— Конечно, да, я помню, я сразу взялся за работу. И я хотел просто продолжить то, что мама с папой делали. И дети мне помогали очень сильно: я с ними и на льду, и off-ice мы всякие делали там наверху, прыгали, крутились. Начал работать над этим и понял, что мне это очень нравится. Работал тоже с шести утра до восьми вечера каждый день. Плюс ещё расписание надо было делать.

Но я опять-таки вот взялся просто за работу сразу. Именно на следующий день, когда я вернулся. Вот так же я и продолжал этот сезон. Делал это шоу, потом ещё какое-то шоу было, и я начал кататься потихонечку. Я понял, что, может быть, и попробовать ещё попрыгать? — сказал Наумов в выпуске видео ДоброFON.