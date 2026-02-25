Скидки
Косторная заявила, что они с Куницей не выступят на официальных турнирах в этом сезоне

Комментарии

Чемпионка Европы (2020) российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании, заявила, что она и её партнёр Георгий Куница не выступят на официальных соревнованиях в текущем сезоне.

Ближайшим крупным стартом для российских фигуристов будет финал Гран-при.

«Да, планы изменились, потому что есть определённая система. Гоша соревновался уже в этом сезоне, а я по факту человек, у которого на столе лежит заявление о завершении карьеры. Когда я была беременная, нас не могли держать в группе, потому что мы не ходили на тренировки, и пришлось написать заявление. Новое заявление я пока не написала. Есть общие правила, и они для всех, мы не исключение.

Мы, безусловно, хотим поехать на «Русский вызов». Это не соревнования, но, думаю, зрителям будет приятно, если мы просто выйдем. Что касается соревнований — надеюсь, начнём с прокатов следующего сезона, если нас позовут. Если нет — начнём чуть позже. Я всё же надеюсь, что мы там будем», — приводит слова Косторной ТАСС.

Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее начала выступать в парном катании, летом 2023 года. Весной 2025 года они объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

