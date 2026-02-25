«Была рада, что вообще туда попала». Фигуристка Захарова — о медали ЧР-2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова поделилась эмоциями от завоевания награды на чемпионате страны.

– Пришло осознание, что ты выиграла бронзу чемпионата России?

– Да, осознание прошло, уже всё переосмыслила, всё поняла. До сих пор радуюсь. Я была рада, что попала вообще на чемпионат России, тем более на пьедестал. Очень рада этому.

– Перед Гран-при ты говорила, что ехала и понимала, не будешь в призах на чемпионате России. Ты вообще допускала мысль, что такое может случиться, ты окажешься с медалью?

– Честно говоря, маленькая мысль была, но я туда ехала, чтобы показать всё, что наработала, всё, что умею. Чистый прокат хотелось выдать, глубоких мыслей не было, надежды – тоже. Просто какая-то мысль промелькнула. По моему мнению, мы едем на старты не за призами, не за медалями, это всё, конечно, очень круто, классно, но всё же мы идём туда показывать, что наработали, что умеем.

– Что чувствовала, когда сидела в зоне для лидеров соревнований и стало понятно, что медаль будет? Какие мысли были в голове?

– Я радовалась за проделанную работу, сидела и радовалась за эти тулупы. Мы там с Диной [Хуснутдиновой] сидели в самом начале, она мне говорила: «Маша, ты переживала, ты большая молодец». Наверное, только радость и гордость за себя, за два тулупа, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.