Мария Захарова раскрыла, где хранит медаль чемпионата России
Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, где хранит завоёванную на соревновании медаль.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
– Что тебе сказали родители, близкие друзья?
– Уже в зоне лидеров начали писать, а я не успевала никому отвечать, сидела там просто в шоке от того, сколько людей меня поддерживает! Вообще столько людей сейчас мне пишут очень приятные сообщения, я очень всем благодарна, мне очень радостно от этого.
– Ты нашла какое-нибудь достойное место, где будешь хранить медаль? Что-то особенное?
– Да, особенное. На полочке, прямо над кроватью почти. Просыпаюсь и вижу её каждый день, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.
