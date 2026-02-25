Мария Захарова раскрыла, где хранит медаль чемпионата России

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, где хранит завоёванную на соревновании медаль.

– Что тебе сказали родители, близкие друзья?

– Уже в зоне лидеров начали писать, а я не успевала никому отвечать, сидела там просто в шоке от того, сколько людей меня поддерживает! Вообще столько людей сейчас мне пишут очень приятные сообщения, я очень всем благодарна, мне очень радостно от этого.

– Ты нашла какое-нибудь достойное место, где будешь хранить медаль? Что-то особенное?

– Да, особенное. На полочке, прямо над кроватью почти. Просыпаюсь и вижу её каждый день, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.