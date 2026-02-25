Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мария Захарова раскрыла, где хранит медаль чемпионата России

Мария Захарова раскрыла, где хранит медаль чемпионата России
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, где хранит завоёванную на соревновании медаль.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

– Что тебе сказали родители, близкие друзья?
– Уже в зоне лидеров начали писать, а я не успевала никому отвечать, сидела там просто в шоке от того, сколько людей меня поддерживает! Вообще столько людей сейчас мне пишут очень приятные сообщения, я очень всем благодарна, мне очень радостно от этого.

– Ты нашла какое-нибудь достойное место, где будешь хранить медаль? Что-то особенное?
– Да, особенное. На полочке, прямо над кроватью почти. Просыпаюсь и вижу её каждый день, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Эксклюзив
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android