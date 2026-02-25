Фигуристка Захарова — о словах Татьяны Тарасовой: мне очень приятно

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, замечает ли повышенное внимание к себе, а также оценила высказывание заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в свой адрес.

– Внимания к тебе стало больше? Узнают на улице?

– Было дело в аэропорту, мы приехали туда сразу после показательных, пошли с мамой покушать. Сидим, ко мне подходит официант и подбегает девушка – говорит: «Можно, пожалуйста, расписаться». У меня здесь официант стоит – и я ни туда и ни туда. В общем-то, да, есть сейчас достаточно большое внимание в мою сторону, но стараюсь всем отвечать, как-то контактировать со всеми.

– Какие у тебя ощущения от повышенного внимания? Я так понимаю, что в первый раз у тебя такое в карьере, в жизни?

– Да, есть ощущение, что мне это нравится, хочу делиться этим позитивом, этой энергией, что мне дают, как меня поддерживают.

– О тебе говорят не только болельщики и любители фигурного катания, но и известные эксперты. Татьяна Тарасова сказала про твой прокат: «Запоминайте тулупы!» Какие ощущения от этого всего?

– Да, мне очень приятно, очень было неожиданно, что столько людей в фигурном катании, достаточного высокого уровня, высказались обо мне. Это всё очень приятно слышать, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.