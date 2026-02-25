Мария Захарова надеется вдохновить других фигуристок на продолжение карьеры после травм

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова надеется, что в будущем сможет стать примером для получивших травму спортсменок как человек, который смог преодолеть проблемы со здоровьем и продолжить выступать на высоком уровне.

– Осознаёшь, что можешь стать хорошим примером для всех взрослых фигуристок – ты уже совершеннолетняя, но при этом прыгаешь ультра-си и можешь кого-то вдохновить своим примером?

– Надеюсь, вдохновлю девочек, которые тоже ушли в травму, тоже думают о завершении карьеры. Вдохновлю их тем, что можно после таких травм, после таких мыслей выйти на лёд показывать себя, всё, что они умеют. Надеюсь, буду вдохновлять их, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.