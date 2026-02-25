«График наконец-то возвращается». Трусова — о совмещении материнства и тренировок

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как научилась совмещать материнство и тренировки.

«Я всегда считала себя человеком пунктуальным, а потом в моей жизни появился Миша…

Строить планы с маленьким ребенком на руках довольно сложно: всё может пойти не так в любой момент. Но кажется, я научилась с этим справляться, теперь успеваю собрать себя и Мишу вовремя. Перед льдом мне хватает времени не просто размяться, но и полноценно сходить в зал! График наконец-то возвращается, я довольна», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

В августе 2025 года Трусова впервые стала мамой, Александра родила сына Михаила. В январе 2026-го она возобновила тренировки на льду.