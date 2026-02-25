Призёр ЧР-2026 Захарова рассказала, почему отказалась от мыслей о завершении карьеры

Призёр чемпионата России — 2026 в женском одиночном катании Мария Захарова высказалась по поводу мыслей о завершении карьеры. Она воздержалась от этого шага благодаря поддержке семьи.

– Что в итоге заставило тебя отказаться от мыслей о завершении карьеры?

– Хочу сразу сказать, что были мысли, но они у меня были не все эти два года, а где-то в начале, как раз когда врачи не говорили, что будет дальше. На самом деле, меня очень поддерживали семья, близкие люди, они верили в меня. Спасибо им большое, они мне дали веру в себя, и я пошла дальше, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.