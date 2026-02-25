Скидки
«Кажется, что это правильно». Фигуристка Мария Захарова — о возрастном цензе

«Кажется, что это правильно». Фигуристка Мария Захарова — о возрастном цензе
Мария Захарова
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова высказалась по поводу возрастного ценза в фигурном катании. Она отметила, что хочет соревноваться со спортсменками своего возраста.

– Что думаешь о возрастном цензе — как считаешь, правильно ли это?
— Кажется, что правильно, потому что всё же есть мастера, такие «старички». А когда выходят девочки из КМС, которые прыгают кучу ультра-си, хорошо катаются, становятся рядом со старшими, понятно, кто там будет лидировать, кто лучше будет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы по возрасту по своему катались, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

