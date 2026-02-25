Скидки
Призёр ЧР-2026 Захарова рассказала, как сохранить ультра-си во взрослом возрасте

Призёр ЧР-2026 Захарова рассказала, как сохранить ультра-си во взрослом возрасте
Мария Захарова
Комментарии

Российская фигуристка Мария Захарова поделилась мнением об исполнении элемента «ультра-си» во взрослом возрасте. Призёр чемпионата России отметила, что важно следить за своим весом.

– Помнишь, сколько лет тебе было, когда первый раз прыгнула что-то из ультра-си?
– Мне было лет 12 или 13.

– А сейчас тебе 18. Ощущения другие, когда прыгаешь в 18? Может, тяжелее физически?
– Нет, ощущения не разные. Вообще ничего не изменилось. На один тулуп – точно нет. А на второй, может быть, чуть-чуть тяжелее заходить.

– Как вообще сохранить ультра-си во взрослом возрасте?
– Такой сложный вопрос. Точно, во-первых, держать себя в весе. Во-вторых, много раз напрыгивать этот прыжок — лично мне это помогает. И не сдаваться – тогда точно будет, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

