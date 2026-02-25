Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мария Захарова назвала прыжок, который мечтает выучить

Мария Захарова назвала прыжок, который мечтает выучить
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, какой прыжок она хотела бы выучить в ближайшее время.

– Ставишь ли ты перед собой какие-то цели на карьеру?
– Вообще до этого года не было — точно. Ну, как бы я просто решила кататься и кататься, когда захочется уйти — уйду. А тут уже постепенно появляются цели. Надеюсь, я их достигну.

– Что-то поменялось всё-таки после чемпионата России – именно в целях, мыслях?
– Даже больше после Гран-при всё начало меняться. А после чемпионата России полностью всё поменялось.

– Есть ли у тебя какая-то мечта — прыгать какой-то конкретный прыжок или, может, каскад?
– Да. Я хочу выучить четверной лутц.

– А сейчас его не учишь?
– Нет. Мне это, получается, пришло в голову перед чемпионатом России — то, что его хочу выучить. Но не решилась перед чемпионатом России рисковать, начинать учить. Зная себя — опять какую-нибудь травму получу, и всё. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время начну его учить.

– А какой у тебя самый любимый прыжок?
– Лутц. Лутц и тулуп. Многие не любят тулуп, а я прямо всей душой его люблю, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Эксклюзив
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android