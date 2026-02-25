Мария Захарова назвала прыжок, который мечтает выучить

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, какой прыжок она хотела бы выучить в ближайшее время.

– Ставишь ли ты перед собой какие-то цели на карьеру?

– Вообще до этого года не было — точно. Ну, как бы я просто решила кататься и кататься, когда захочется уйти — уйду. А тут уже постепенно появляются цели. Надеюсь, я их достигну.

– Что-то поменялось всё-таки после чемпионата России – именно в целях, мыслях?

– Даже больше после Гран-при всё начало меняться. А после чемпионата России полностью всё поменялось.

– Есть ли у тебя какая-то мечта — прыгать какой-то конкретный прыжок или, может, каскад?

– Да. Я хочу выучить четверной лутц.

– А сейчас его не учишь?

– Нет. Мне это, получается, пришло в голову перед чемпионатом России — то, что его хочу выучить. Но не решилась перед чемпионатом России рисковать, начинать учить. Зная себя — опять какую-нибудь травму получу, и всё. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время начну его учить.

– А какой у тебя самый любимый прыжок?

– Лутц. Лутц и тулуп. Многие не любят тулуп, а я прямо всей душой его люблю, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.