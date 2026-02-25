Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский фигурист Наумов: до сих пор слышу голоса мамы и папы, когда делаю ошибки

Американский фигурист Наумов: до сих пор слышу голоса мамы и папы, когда делаю ошибки
Максим Наумов с фотографией родителей
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата США — 2026 в мужском одиночном катании Максим Наумов рассказал, что вспоминает слова погибших родителей Вадима Наумова и Евгении Шишковой во время работы на льду.

«Мама с папой меня тренировали прямо так, как они тренировались тоже. Так что полностью [была] русская система [подготовки] и всё. Конечно же, у меня были люди, которые мне помогали, которые тоже из Америки, у них тоже идеи всякие разные. И я думаю, что как бы надо брать и оттуда, и оттуда, есть хорошего очень много в этом подходе и в том подходе. Но макеты я, конечно, до сих пор их делаю почти каждый день. Мама с папой постоянно мне говорили всякие ошибки, до сих пор слышу прямо их голоса, когда делаю эти вещи. Думаю: «О, вот папа мне бы сказал бы это». Или мама мне сказала, что вращение лучше делать, там ногу держать, носок натягивать и так далее.

Я это, конечно, вспоминаю каждый день. Кусками всё катаю очень много. И пополам делаю, чтобы как бы сказали: «Тише едешь — дальше будешь», — приводит слова Наумова-младшего ДоброFON.

Материалы по теме
Максим Наумов принёс фото погибших родителей на ОИ-2026
Истории
Максим Наумов принёс фото погибших родителей на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android