Американский фигурист Наумов: до сих пор слышу голоса мамы и папы, когда делаю ошибки

Бронзовый призёр чемпионата США — 2026 в мужском одиночном катании Максим Наумов рассказал, что вспоминает слова погибших родителей Вадима Наумова и Евгении Шишковой во время работы на льду.

«Мама с папой меня тренировали прямо так, как они тренировались тоже. Так что полностью [была] русская система [подготовки] и всё. Конечно же, у меня были люди, которые мне помогали, которые тоже из Америки, у них тоже идеи всякие разные. И я думаю, что как бы надо брать и оттуда, и оттуда, есть хорошего очень много в этом подходе и в том подходе. Но макеты я, конечно, до сих пор их делаю почти каждый день. Мама с папой постоянно мне говорили всякие ошибки, до сих пор слышу прямо их голоса, когда делаю эти вещи. Думаю: «О, вот папа мне бы сказал бы это». Или мама мне сказала, что вращение лучше делать, там ногу держать, носок натягивать и так далее.

Я это, конечно, вспоминаю каждый день. Кусками всё катаю очень много. И пополам делаю, чтобы как бы сказали: «Тише едешь — дальше будешь», — приводит слова Наумова-младшего ДоброFON.