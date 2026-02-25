Фигурист Максим Наумов ответил, на каком языке думает — русском или английском

Американский фигурист Максим Наумов рассказал, на каком языке думает. Наумов — сын бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Оба трагически погибли в авиакатастрофе, произошедшей в конце января 2025 года.

— Скажи, а дома вы общались на русском языке?

— Да. На русском всегда. И с папой… Ну, всегда дома, на катке тоже, когда мы тренировались, всегда всё на русском было.

— А думаешь ты на каком языке?

— Ты знаешь и на том, и на том. Некоторые вещи думаю на русском, некоторые вещи — на английском. Честно. Когда я катаюсь, когда говорю себе, что надо делать, обычно по-русски говорю. У меня как бы по-разному. Русский — это мой первый язык. Я очень хорошо помню, как мы с бабушкой и читали книжки по-русски, и я учился, как писать, и так далее. Честно говоря, у меня сейчас уже русский язык не тот, который был, когда я был маленьким. Я некоторые вещи уже забываю потихонечку…

— Ну, потому что у тебя везде полностью общение идёт на английском.

— Ну, всё на английском, да. Но я стараюсь поддерживать, как могу [уровень знания русского языка]. С ребятами там, с другими спортсменами, я с ними разговариваю, так что стараюсь, с семьёй говорю, – сказал Наумов в выпуске видео ДоброFON.