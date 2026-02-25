Фигуристка Мария Захарова рассказала про свой распорядок дня

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, какой порядок дня старается соблюдать.

– Как у тебя вообще проходит день? Много ли тренировок, сколько времени занимает лёд?

– Если мы берём не полувыходной, то у нас тренировки каждый день, причём утром расписание может меняться. Получается так: утром встаю, еду на каток. Сначала разминка — полчаса, потом лёд — полтора часа. У нас сделано, что сначала занимаются старшие спортсмены, и они катаются столько времени, сколько им нужно. Потом хореография и перерыв, а затем снова разминка и полтора часа, иногда час сорок пять льда. В конце обязательная заминка.

– Звучит так, будто бы весь день у тебя расписан.

– Нет, на самом деле, не весь день этим занят. Обычно мы заканчиваем где-то в 16:00-16:45, есть хоть какое-то время потом дома отдохнуть и заняться своими делами.

– А чем-то ещё заняться, кроме спорта, у тебя есть время вообще?

– Ну, прям чем-то конкретным, наверное, нет. Потому что раньше после такого расписания ехала домой — у меня были репетиторы, учёба. А сейчас всего этого нет. Пока ещё не придумала, чем бы мне заниматься в это время, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.