Мария Захарова призналась, что не хочет оправдывать чьи-то ожидания

Мария Захарова призналась, что не хочет оправдывать чьи-то ожидания
Мария Захарова
Комментарии

18-летняя российская фигуристка Мария Захарова заявила, что не думает о том, как общественность будет её воспринимать. Она ответила на этот вопрос в контексте завоевания бронзовой медали национального чемпионата.

– Не боишься ли какого-то давления или повышенных ожиданий, которые будут в дальнейшем после бронзы чемпионата России?
– Не боюсь. Но хочу сразу сказать, что не хочу оправдывать чьи-то ожидания. Вот поэтому не нужно от меня чего-то грандиозного ожидать. И давления я не испытываю. У меня есть свои чёткие цели, планы — и всё, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

