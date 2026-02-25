Скидки
Мария Захарова: говорили, что я хожу недовольная, но это мой первый чемпионат России!

Мария Захарова
Комментарии

Фигуристка Мария Захарова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала о комментариях относительно выражения её лица после ЧР-2026.

– Считаешь ли ты себя позитивным человеком?
– Вообще да, но мне в рилсах попадалось, на чемпионате России говорили, что я там не улыбаюсь.

– Тренд сейчас был, что иностранки копируют slavic stare.
– Да-да. Просто все очень много говорили, что я какая-то злая хожу, недовольная. Да я не недовольная! Ребята, это мой первый чемпионат России, плюс уже уставшая была. Я довольная, по натуре очень добрая, улыбчивая, радостная, поэтому просто там всё совпало, снимали не в том моменте, когда надо было.

– Это был момент прокатов в основном, когда ты была напряжена, переживала.
– Да, я ещё переживала перед показательным, потому что… Ну, во-первых, это первый опыт, а во-вторых, музыка быстрая, мне его поставили прямо перед самым чемпионатом России. Мы ведь изначально рассчитывали эти показательные только на Италию, а тут я как бы попала на чемпионат России — слава богу, что был этот показательный — и накатать его особо не успела. Я и переживала, что ещё там что-то не так сделаю, забуду. Поэтому такая серьёзная была, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

