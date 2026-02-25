«Мне нравится передавать информацию маленьким детям». Захарова – о работе тренером

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, планирует ли она после окончания карьеры заняться тренерской деятельностью.

– У тебя в планах есть тренировать? Или ты просто пока решила закончить учиться?

– Ну вообще, думаю, что буду тренировать. Не знаю, как-то ещё с детства решила, что пойду в тренеры. Мне нравится тренировать, передавать какую-то информацию маленьким детям, как и что нужно делать. Для меня это интересно.

– У тебя уже есть опыт, что ты кого-то учила?

– Эти два года, когда была на травме… Под конец этих двух лет у мамы была маленькая группа. Иногда и я заходила, она мне давала кого-нибудь. Мне это прямо безумно нравится — работать с ними. Поэтому, наверное, буду учить других.

– А как дети на тебя реагируют?

– Ну, у каждого же разный характер. Но в основном вроде как нравлюсь, им очень нравится со мной работать. У нас такой коннект постоянно происходит — конечно, не со всеми, понятно, у всех характер разный, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.