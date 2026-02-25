«Закрываю глаза, общаюсь с ними». Наумов — о памяти погибших в авиакатастрофе родителей

Американский фигурист Максим Наумов высказался о погибших в авиакатастрофе родителях Вадиме Наумове и Евгении Шишковой.

— Дома есть какой-нибудь такой уголок родителей? Некоторые хотят вообще всё удалить, чтобы ничего не напоминало. А кто-то наоборот, ему приятно. У вас есть какой-то?

— Есть, конечно. У меня друг Спенсер, он тоже попал вот на Олимпиаду сейчас, и мы вместе жили в Бостоне три года. Я уехал от родителей и [жил] буквально в 10 минутах, но просто из дома надо мне было уже [уехать]. Мне было сколько? 21. Надо было просто уехать, и мама мне звонила каждый день, помню, каждый-каждый день. Спрашивала там: «Как у тебя дела?» И так далее. На льду, конечно, вот так вот [жёстко], но всегда, когда приезжал домой, мама такая: «Ну что, ты покушал?» Помню ещё думал: «Ну, мам, ну, ну всё нормально, я дома уже, всё окей, мне 21 год. Ну, пожалуйста». А сейчас, конечно, смотрю и…

Вот после того, когда всё случилось, я переехал сразу в дом и переехал в свою комнату, в которой я был раньше. И тяжело было поначалу, да. Там-там все эти фотографии везде. Очень много, конечно. Когда они соревновались, свадьба у них, вот там прямо у нас в гостиной. Тяжело, конечно, было поначалу. Плюс эти видео всякие, я смотрел, прямо очень тяжело. Но иногда я захожу прямо к ним в комнату дома и просто сижу. И думаю.

— До сих пор?

— Да. Это место для меня, когда я могу просто сесть. У меня у папы кресло было там, на которое он вещи на следующий день ставил. И просто сидеть и думать, вспоминать. Знаешь, я глаза закрываю просто, с ними общаюсь. И вот это мне помогает. Я стараюсь это делать, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, просто чтобы… Есть маленький такой [промежуток времени], знаешь, даже 30 минут или час, просто вот посидеть и расслабиться, отдохнуть с ними, как-то их почувствовать в этот момент. Это мне помогает очень. И, конечно же, со временем было всё легче и легче. Я не смотрел на фотографии, и мне не грустно было, наоборот, было очень… У меня всегда улыбка, когда я смотрю на них и вспоминаю все наши времена вместе. Они её сделали внизу, у нас тоже в гостиной, в углу дома у меня все мои медали… Они никогда не выставляли свои медали, но вот мои они прямо вот… — приводит слова Наумова-младшего ДоброFON.