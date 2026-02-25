Скидки
«В моменте, конечно, бешусь». Фигуристка Захарова — о неудачах на тренировках

«В моменте, конечно, бешусь». Фигуристка Захарова — о неудачах на тренировках
Мария Захарова


Российская фигуристка Мария Захарова высказалась об отношении к неудачам на тренировках. Она отметила, что не зацикливается на неприятных моментах.

– Как ты смотришь на самые неудачные дни или когда у тебя какой-то прыжок не идёт? Как вообще справляешься с этим?
– В моменте, конечно, бешусь… Ну, просто как бы недовольная хожу. А потом – через время, через час-два – отхожу. Понимаю, что я не робот, мы все люди. Не может каждый день проходить так же хорошо, поэтому отпускаю ситуацию. Да, бывают дни, когда ничего не получается.

– А как ты любишь расслабляться, отдыхать, когда у тебя есть свободное время? Если оно есть, конечно.
– Вообще люблю дома полежать, поспать люблю. А так, если какой-нибудь выходной, а я решила, что он будет продуктивным, пойду, встречусь с девочками, погуляю, пофотографируюсь, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

