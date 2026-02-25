Фигуристка Мария Захарова рассказала о курьёзной ситуации перед выходом на лёд в Казани

Бронзовый призёр ЧР-2026 Мария Захарова высказалась о неожиданностях перед выходом на лёд. Она вспомнила случай, который произошел в столице Татарстана.

– А у тебя возникали какие-нибудь забавные ситуации перед выходом на лёд или прямо во время проката? Возможно, это зрителям незаметно, но ты знаешь.

– Особо такого, наверное, не было. Разве что в Казани: я катала второй и не помню – то ли короткую, то ли произвольную. Получается, мы вышли с шестиминутки, мне катать следующей, а у меня развязался конёк. Нужно было его ещё раз расшнуровать, а у меня перемотка на коньке. Отправила маму в раздевалку, она просто бежит за ножницами, прибегает — всё, девочка уже половину откатала. Я этими ножницами пока всё замотала, пока то, пока сё… и уже просто выбегаю туда с такими глазами. Наверное, это единственная такая ситуация была. А так больше ничего такого.

– А как вам с мамой удаётся делить лёд и семью, так сказать?

– Мама для меня всегда мама. Для некоторых на льду она только тренер, а для меня – мама. Всё, что у нас происходит — на льду, на катке, мы оставляем там же. Когда приезжаем домой, я дочка, а она мама. Вот так стараемся разделять.

– Как её называешь на льду – тренер или мама?

– Мама. Я так пожелала, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.