Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Мария Захарова рассказала о курьёзной ситуации перед выходом на лёд в Казани

Фигуристка Мария Захарова рассказала о курьёзной ситуации перед выходом на лёд в Казани
Мария Захарова
Комментарии

Бронзовый призёр ЧР-2026 Мария Захарова высказалась о неожиданностях перед выходом на лёд. Она вспомнила случай, который произошел в столице Татарстана.

– А у тебя возникали какие-нибудь забавные ситуации перед выходом на лёд или прямо во время проката? Возможно, это зрителям незаметно, но ты знаешь.
– Особо такого, наверное, не было. Разве что в Казани: я катала второй и не помню – то ли короткую, то ли произвольную. Получается, мы вышли с шестиминутки, мне катать следующей, а у меня развязался конёк. Нужно было его ещё раз расшнуровать, а у меня перемотка на коньке. Отправила маму в раздевалку, она просто бежит за ножницами, прибегает — всё, девочка уже половину откатала. Я этими ножницами пока всё замотала, пока то, пока сё… и уже просто выбегаю туда с такими глазами. Наверное, это единственная такая ситуация была. А так больше ничего такого.

– А как вам с мамой удаётся делить лёд и семью, так сказать?
– Мама для меня всегда мама. Для некоторых на льду она только тренер, а для меня – мама. Всё, что у нас происходит — на льду, на катке, мы оставляем там же. Когда приезжаем домой, я дочка, а она мама. Вот так стараемся разделять.

– Как её называешь на льду – тренер или мама?
– Мама. Я так пожелала, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Эксклюзив
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android