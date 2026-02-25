Гуменник вышел на тренировки после возвращения с Олимпиады-2026

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, сообщил, что российский фигурист Пётр Гуменник приступил к тренировкам после возвращения с Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин на Олимпиаде-2026, чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

«Петя вчера вышел на лёд, уже делает прокаты программ, готовится к финалу Гран-при», — сказал Морошкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходили с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.