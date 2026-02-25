Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник вышел на тренировки после возвращения с Олимпиады-2026

Гуменник вышел на тренировки после возвращения с Олимпиады-2026
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, сообщил, что российский фигурист Пётр Гуменник приступил к тренировкам после возвращения с Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин на Олимпиаде-2026, чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Петя вчера вышел на лёд, уже делает прокаты программ, готовится к финалу Гран-при», — сказал Морошкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходили с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android