Призёр ЧР-2026 Захарова вспомнила, как заблудилась во время юниорского Гран-при в Кошице

Российская фигуристка Мария Захарова поделилась воспоминаниями с периода участия на этапе юниорского Гран-при ISU в Кошице (Словакия).

– Давай ещё немножко про зарубежные старты. Они вообще у тебя были в карьере, хотя бы детские? Или не успела?

– У меня был, получается, юниорский Гран-при в Кошице. И он, по-моему, единственный — после этого уже всё закрыли.

– Помнишь, как это было?

– Я помню, знаете, историю одну. Нам выдавали суточные, и в ночь перед короткой — ну, наверное, было часов семь-восемь вечера — я решила сходить в торговый центр. Тот, что был рядом, мне уже был не особо интересен — я там уже была. Решила пойти в дальний, около катка. До катка, наверное, ехать минут 10-15, ну а идти, понятное дело, больше.

Решила уже в телефоне построить маршрут, как туда идти. Выхожу из отеля, начинаю идти — я как-то примерно запомнила маршрут. И на половине маршрута понимаю, что в отеле-то есть Wi-Fi, а там – нет. И всё – я без интернета в стране, где говорят по-английски. На тот момент у меня вообще английский был нулевой, полностью. Я просто… стою, никто по-русски не разговаривает, я не понимаю, что мне делать.

Я иду, прямо дошла до катка — напомню, мне на следующий день короткую катать. Смотрю на этот каток, думаю: может, здесь переночевать, прямо рядышком, утром уже заметят меня… Я там подходила к людям, спрашивала: «Вы не знаете, где этот отель?» У нас он назывался «Кристалл», я его хорошо запомнила. И мне все говорят: «Нет, нет» — и всё. И стоит компания мужчин, ну, такие немного уже подвыпившие. Я смотрю на них, и как бы… я понимаю, что больше никого нет рядом. Смотрю и думаю: ну, либо они, либо вообще уже… ну всё. Я подхожу, значит, к ним: «Этот отель, «Кристалл»… И один мужчина говорит: «О, а я как раз туда иду». В тот момент меня это вообще не смутило. Я говорю: «Пойдёмте уже туда».

– А сколько лет тебе тогда было?

– По-моему, 11 или 12, как раз тогда, когда тулуп запрыгала. И всё, довёл меня туда. Спасибо ему большое, я очень счастлива тогда была.

– Зато, если сейчас рассказывать, как дикость какая-то звучит…

– На тот момент я уже думала: реально доведите меня туда, я вас очень прошу.

– А как сами-то старты прошли, помнишь?

– Я там стала четвёртой. С тулупа упала, с того самого, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.